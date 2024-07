Ele saiu do banco de reservas no segundo tempo para decidir o jogo diante dos anfitriões em uma bela cabeçada já no período da prorrogação. Herói improvável de uma equipe que conta com jogadores como Olmo, Yamal e Rodri, Merino comentou sobre a emoção de marcar o seu nome em um clássico diante da Alemanha, em duelo das quartas de final da Eurocopa.