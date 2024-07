O empate no dérbi campineiro, pelo placar de 1 a 1, com a arquirrival Ponte Preta, já é passado para o Guarani que se reapresentou nesta terça-feira visando a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o time recebe o Sport no estádio Brinco de Ouro, às 18h30, pela 14ª rodada com desfalques.