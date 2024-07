Enfim, depois de 13 jogos de jejum, o Guarani conseguiu voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro para respirar na luta contra o rebaixamento. Neste domingo, pela 18ª rodada, recebeu e venceu por 1 a 0 o Brusque, em um duelo direto dentro da zona de rebaixamento, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Matheus Bueno fez o único gol do jogo no segundo tempo, depois de Matheus Nogueira fazer grandes defesas para o adversário.