Depois de perder 11 vezes seguidas, o Guarani voltou a pontuar na Série B. Nesta quarta-feira, empatou por 1 a 1 com o Amazonas, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), pela 17ª rodada. Mesmo conquistando um ponto longe de casa, o time paulista continua em situação muito ruim na tabela, amargando a lanterna.