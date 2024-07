Dois dias depois de anunciar a saída de Toninho Cecílio do cargo, o Guarani confirmou nesta quarta-feira o nome do novo executivo de futebol que chega com a missão de ajudar o time campineiro a se salvar do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de um "velho conhecido" da torcida, Rodrigo Pastana, que já teve outras duas passagens pelo Brinco de Ouro.