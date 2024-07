A paz está longe de voltar ao Grêmio. Entre os piores no Brasileirão, o clube trava guerra com a administradora da Arena Grêmio e não mostra confiança em retorno ao estádio nas oitavas da Libertadores, diante do Fluminense. Para piorar, Soteldo faltou à apresentação na terça-feira e não deu satisfações, o que pode gerar uma "multa pesada" segundo o presidente Alberto Guerra.