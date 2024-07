O Palmeiras realizou nesta quarta-feira o último treino antes da partida com o Atlético-GO, marcado para esta quinta, às 19h30, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Brasileirão. Com a possível ausência de Murilo, em tratamento de lesão, Gustavo Gómez será o responsável por liderar o setor defensivo. O zagueiro completará 300 jogos como titular, sendo 303 no total.