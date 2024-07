O goleiro Bento sonhava em jogar na Europa após a disputa da Copa América. Mas acabou seduzido por proposta milionária do futebol da Arábia Saudita e foi oficializado nesta quarta-feira como reforço do Al-Nassr, onde será companheiro do astro Cristiano Ronaldo. Sai do Athletico-PR para ser titular na Ásia.