Os Jogos Olímpicos têm o poder de dar visibilidade para esportes que não são tão falados no dia a dia. Um desses exemplos é o handebol, que foi abraçado pelos brasileiros em Paris-2024. A goleira Gabi Moreschi, por exemplo, ganhou quase 200 mil seguidores no Instagram depois de ter fechado o gol e garantido a vitória do Brasil sobre a Espanha, na estreia da equipe, na quinta-feira.