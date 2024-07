Após uma primeira rodada impecável em Paris-2024, o Brasil sofreu sua primeira derrota no vôlei de praia. Melhor dupla masculina do País, George e André foram superados pelos cubanos Alayo e Díaz por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/18, nesta terça-feira. Os rivais, que formam a dupla número 12 do mundo, assumiram a liderança do Grupo D nos Jogos Olímpicos.