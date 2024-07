Com gol de Gabriel Barbosa aos 43 minutos do segundo tempo, o Flamengo venceu o Criciúma, de virada, por 2 a 1, neste sábado, na Arena Mané Garrincha, em Brasília, na abertura da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 60 mil torcedores estiveram nas arquibancadas.