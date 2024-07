A França conquistou as suas primeiras medalhas nos Jogos de Paris neste sábado. O ouro veio no rúgbi, na categoria masculina de sete, após vitória de 28 a 7 sobre a seleção de Fiji. O duelo contou com a presença do presidente francês Emmanuel Macron na torcida. As outras modalidades que renderam mais três pódios aos franceses foram o judô (prata e bronze) e esgrima (prata).