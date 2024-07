O Fortaleza confirmou a sua fase de ascensão no Campeonato Brasileiro ao vencer o Atlético-GO, por 3 a 1, neste domingo, na Arena Castelão, pela 18ª rodada. Esta foi a quarta vitória seguida, a sexta em sete jogos, e quebrou o tabu de nunca ter vencido o time goiano em casa. Tudo isso o colocou no G-4, na quarta posição, com 32 pontos, atrás apenas de Flamengo (34), Palmeiras (36) e Botafogo (39).