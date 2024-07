Desde a estreia do zagueiro Thiago Silva, o Fluminense se encontrou no Campeonato Brasileiro e chegou ao terceiro jogo seguido sem sofrer gols e, consequentemente, engatou uma sequência de vitórias. Neste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o time carioca venceu a terceira seguida ao superar o Red Bull Bragantino por 1 a 0, pela 20ª rodada.