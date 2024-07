Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense resolveu apostar na experiência de Mano Menezes para escapar do rebaixamento. O anúncio com o treinador de 62 anos foi feito nesta segunda-feira com vínculo até dezembro. Ele substitui Fernando Diniz, campeão da Libertadores, mas que não estava conseguindo fazer o time render em 2024.