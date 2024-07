Com apenas 13 gols marcados em 17 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Fluminense anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do atacante colombiano Kevin Serna, de 26 anos. O atleta, que assinou um vínculo até o final de 2027, estava no Alianza Lima. O clube carioca pagou cerca de US$ 1,8 milhão (algo em torno de R$ 9,7 milhões) por 70% dos direitos federativos do atleta.