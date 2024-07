Após uma pausa de seis meses em sua carreira, Filipe Toledo retornou ao mundo do surfe para competir nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Engana-se, no entanto, quem acredita que o intervalo tenha sido causado por conta de uma lesão ou algum tipo de problema físico. O surfista brasileiro se ausentou para cuidar de algo que não costuma ser valorizado no mundo dos esportes: a saúde mental.