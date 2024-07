Os comitês disciplinar e de apelação da Fifa puniram a seleção feminina do Canadá com a perda de seis pontos nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, além de suspender por um ano a técnica Bev Priestman de quaisquer atividades relacionadas ao futebol. A decisão foi tomada após denúncia do Comitê Olímpico da Nova Zelândia, que reclamou da presença de um drone espião em treino de sua seleção.