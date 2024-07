O zagueiro Felipe Melo, do Fluminense, e o assessor de imprensa Álvaro de Castro, do Atlético-GO, foram julgados nesta quarta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, por causa da confusão ocorrida ao final da partida entre as duas equipes em jogo do Campeonato Brasileiro. O defensor pegou uma partida de gancho enquanto o funcionário do time goiano tomou uma suspensão de 15 dias.