A Federação Colombiana de Futebol (FCF) demonstrou enorme revolta com o ocorrido e culpou, nesta terça-feira, a segurança da Copa América no Hard Rock Stadium, no sábado, pela confusão com seus dirigentes na premiação após a Argentina ser campeã sobre a Colômbia. O presidente da FCF, Ramón Jesurun Franco, acabou passando dois dias presos em Miami após a confusão que se iniciou após possível agressão a um de seus filhos, o qual tentou defender.