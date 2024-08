Fase de oitavas do surfe feminino é novamente adiada por causa do meu tempo no Taiti

O Comitê Olímpico Internacional (COI) adiou mais uma vez a disputa das oitavas de final do surfe feminino na Olimpíada de Paris-2024. A decisão ocorre após mais um dia de mau tempo em Teahupoo, no Taiti, onde ocorrem as provas. O Brasil tem três surfistas na disputa por medalha: Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel. Mais cedo, a competição masculina também foi suspensa. Uma nova avaliação para a disputa nesta quinta-feira será divulgada às 17h45 do horário local (0h45, horário de Brasília).