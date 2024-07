O goleiro Cássio voltou aos gramados quase três meses depois de seu último jogo com a camisa do Corinthians. Neste sábado, ele fez sua primeira partida pelo Cruzeiro na vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, na Arena Independência, pela 17ª rodada do Brasileiro. Apesar dos inúmeros títulos conquistados e de toda experiência, ele admitiu ter sentido um 'friozinho na barriga'.