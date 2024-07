Evandro e Arthur batem canadenses e Brasil fecha 1ª rodada olímpica perfeita no vôlei de praia

O Brasil completou a primeira rodada da fase de classificação do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com 100% de aproveitamento e sem perder set. A dupla do experiente Evandro, de 34 anos e em sua terceira edição olímpica, ao lado do estreante Arthur, fechou o domingo na Arena Torre Eiffel com 2 a 0 sobre os canadenses Julian Horl e Alexander Horst, parciais de 21 a 18 e 21 a 19. André e George, no sábado, Ana Patrícia e Duda e Carol Solberg e Bárbara Seixas, neste domingo, também ganharam seus jogos iniciais.