Os Estados Unidos confirmaram mais uma vez o seu amplo favoritismo à medalha de ouro nesta edição dos Jogos Olímpicos de Paris ao vencer, nesta quarta-feira, o Sudão do Sul por 103 a 86 no basquete masculino. A partida foi realizada na arena Pierre Mauroy, em Lille e, com o resultado, a equipe americana deixa encaminhada a primeira colocação do grupo C e, de quebra, a classificação garantida para a fase de mata-mata do torneio.