Os Estados Unidos deram demonstração neste domingo que chegam muito fortes para o pentacampeonato olímpico no basquete masculino. O Dream Team estreou diante da Sérvia e não tomou conhecimento do adversário, derrotando os europeus por 110 a 84, neste domingo, no ginásio Pierre Mauroy, em Lille, pelo Grupo C do torneio de basquete masculino dos Jogos de Paris.