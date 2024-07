Uma semana após deixar o campo com dores no joelho e no tornozelo, na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no Rio, o atacante Estêvão já trabalha com bola no Palmeiras, sinalizando com retorno antes do previsto após o susto. Sábado, o time recebe o Vitória, no Allianz Parque, mas o jovem ainda não deve ter condições de atuar. Já o lateral-direito Mayke pode estar à disposição de Abel Ferreira.