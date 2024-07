Quatro jogos de invencibilidade com três vitórias e um empate. A virada de chave, que encerrou uma crise no clube e colocou o Santos novamente como principal candidato ao acesso tem um nome: maturidade. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o lateral-esquerdo Escobar disse que o elenco entendeu o recado dado pelo técnico Fábio Carille e reencontrou a sua essência na Série B do Campeonato Brasileiro.