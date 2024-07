Endrick revela quase ter se chamado Di Stéfano e garante: 'Espero fazer história no Real'

O atacante Endrick surpreendeu ao revelar uma conexão inesperada com o Real Madrid. Em entrevista ao jornal 'L'Équipe', o ex-palmeirense afirmou quase ter se chamado Di Stéfano, um dos maiores ídolos da história do clube merengue, tendo conquistado cinco títulos da Liga dos Campeões e oito do Campeonato Espanhol. Ele foi ainda eleito melhor jogador do mundo em duas oportunidades (1957 e 1959). Foram 11 anos no clube e quase 400 jogos, além de ter balançado as redes em mais de 300 oportunidades.