Em jogo atrasado ainda da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza saiu atrás do placar, mas buscou o empate por 1 a 1 diante do Criciúma, nesta quarta-feira, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O resultado quebrou uma sequência de quatro vitórias seguidas do time cearense, que passa a ver o G-4 ameaçado. O Fortaleza chegou aos 33 pontos, enquanto o Criciúma ficou com 18.