O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, elogiou nesta segunda-feira (1º) a Colômbia, que "tem uma de suas melhores gerações", e James Rodríguez, a quem já comandou, antes do duelo que as duas equipes farão valendo a primeira colocação do Grupo D da Copa América nesta terça-feira em Santa Clara, na Califórnia.