Dorival e dirigentes da seleção brasileira ficam 'presos' nos EUA por causa de furacão; entenda

Três dias depois da eliminação da seleção brasileira na Copa América, Dorival Júnior, membros da comissão técnica e dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ficaram "presos" nos Estados Unidos. O motivo é a passagem do furacão Berryl, que atingiu a região do Texas, para onde a comissão se dirigiria após a partida contra o Uruguai, e impediu a operação do aeroporto de Houston. O furacão já deixou oito mortos e se dirige para o nordeste do país.