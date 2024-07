O mexicano Sergio Pérez começou a temporada da Fórmula 1 em alta, fazendo a Red Bull do tricampeão Max Verstappen abrir vantagem na briga pelo Mundial de Construtores e com o holandês líder absoluto. Mas, de um tempo para cá, nada dá certo ao segundo piloto da escuderia e o diretor técnico Pierre Wache revelou que o trabalho é para que uma resposta positiva venha já no fim de semana, na disputa do GP da Bélgica.