Único brasileiro na final do individual geral da ginástica artística, Diogo Soares ficou no 23º lugar geral, longe da disputa por medalhas na Olimpíada de Paris-2024, nesta quarta-feira. O ginasta enfrentou dificuldades nas duas última rotações e não conseguiu melhorar sua colocação em comparação aos Jogos de Tóquio. O ouro ficou com o surpreendente japonês Oka Shinnosuke.