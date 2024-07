O atacante argentino Di María revelou que desistiu de voltar ao seu País, para defender o Rosário Central, após ter recebido uma cabeça de porco, com uma bala, e ameaças de morte. O jogador, que está sem clube desde quando deixou o Benfica, de Portugal, estava com tudo certo para atuar no futebol argentino, mas optou por mudar seus planos.