Campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira, mas profundamente marcado como comandante no 7 a 1, Luiz Felipe Scolari prosseguiu normalmente a carreira, com os altos e baixos da vida de técnico, dez anos depois do fatídico episódio na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. Atualmente ele está sem clube, mas, aos 75 anos, ainda tem disposição para aceitar desafios.