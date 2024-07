A Olimpíada de Paris-2024 será oficialmente aberta nesta sexta-feira com uma cerimônia sem precedentes às margens do Rio Sena, na primeira vez que o evento será realizado ao ar livre, fora de um estádio principal. Foi montado um forte esquema de segurança, com várias restrições de circulação na cidade, e organizada uma estrutura complexa para que tudo se encaixe.