Deschamps banca Mbappé como titular na semi da Eurocopa e Griezmann diz: 'Espanha não assusta'

Após deixar o campo com a expressão de dores durante a prorrogação do duelo com a Suíça, vencido pela França nos pênaltis, Kylian Mbappé teve sua presença confirmada pelo técnico Didier Deschamps na partida frente à Espanha, pela semifinal da Eurocopa, marcada para esta terça-feira, às 16h, horário de Brasília, na Arena de Munique, na Alemanha. O treinador garantiu que o principal atleta francês está 100% fisicamente para o duelo que poderá levar a seleção para a grande final do torneio europeu.