A chegada meteórica de Kylian Mbappé ao Real Madrid mostra o impacto que o atleta terá em solo espanhol. Diante do estádio Santiago Bernabéu lotado, o atacante foi anunciado na terça-feira para os torcedores merengues. Mesmo assim, isso não o torna o jogador mais bem pago do Campeonato Espanhol. O mesmo vale para outros "galácticos", como Vinícius Júnior e Jude Bellingham. Frenkie de Jong, do Barcelona, lidera o ranking.