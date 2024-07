Ídolo no Manchester City, Kevin de Bruyne teria acertado sua transferência para o Al-Ittihad já nesta janela. Aos 33 anos, o meia belga já afirmou publicamente que pensa em mudar de ares e defender algum clube da Arábia Saudita no futuro. O vínculo do jogador na Inglaterra se encerra em agosto de 2025 e a partir de janeiro, pode assinar pré-contrato com qualquer clube do mundo.