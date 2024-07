Dani Olmo lidera o ranking de melhores jogadores da Eurocopa dentre os companheiros de seleção espanhola. E com folga, apesar das boas aparições de Xavi Simons e do prodígio Lamin Yamal. Confiante na manutenção da boa fase, o meia não esconde a empolgação pela conquista da Eurocopa, neste domingo, em decisão diante da Inglaterra, no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha.