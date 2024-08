Líder do ranking mundial de tiro com arco, Marcus DAlmeida terá uma final antecipada no próximo domingo, em combate com o sul-coreano Kim Woo-jin. Pelas oitavas de final do torneio dos Jogos Olímpicos de Paris, o brasileiro quer mostrar que a confiança é a principal característica que o arqueiro precisa ter para manter a precisão e superar os principais oponentes.