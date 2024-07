Cristiano Ronaldo perde pênalti, mas Portugal elimina Eslovênia nas oitavas da Euro

Mesmo com um pênalti desperdiçado por Cristiano Ronaldo na prorrogação, Portugal acabou eliminando a Eslovênia nas oitavas de final da competição nesta segunda-feira, em Frankfurt, na Alemanha. Após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, Portugal venceu a disputa de pênalti após Illicic, Balkovec e Verbic desperdiçarem as três primeiras cobranças diante de Diogo Costa. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva marcaram para Portugal, que fez 3 a 0.