O Corinthians tem três dias para desembolsar R$ 5.169.573,70 e quitar uma dívida com o Nacional-SP, que disputa atualmente a chamada Segunda Divisão (equivalente ao quarto nível do futebol paulista). O valor é referente à compra do volante Thiago Conti, em fevereiro de 2019. Atualmente, o atleta está no Juventude, que nada tem a ver com a cobrança. O Corinthians foi procurado pelo Estadão, mas não respondeu sobre o caso.