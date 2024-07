Com o retorno do zagueiro Gustavo Henrique e do volante Alex Santana, suspensos no empate por 2 a 2 com o Grêmio, o Corinthians encerrou neste sábado, a preparação para o duelo com o Atlético-MG, marcado para este domingo, às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada. Por outro lado, o técnico Ramón Díaz não terá Cacá pelo acúmulo de cartões amarelos.