Com enorme dose de sofrimento e gol nos acréscimos, o Corinthians superou o Vitória por 3 a 2, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo colocou frente a frente duas equipes que brigam contra a zona de rebaixamento, ainda que os baianos estejam fora do Z-4. Os corintianos venciam sem brilhantismo e entregaram a vantagem em um pênalti no final, mas foram salvos pelo garoto Giovane.