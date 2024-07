O Corinthians está mais longe de Fábio Carille, foco principal do clube na busca por um treinador. O time do Parque São Jorge recuou nas tratativas para contratar o treinador após Marcelo Teixeira, presidente do Santos, entrar na jogada e "enquadrar" tanto o técnico quanto a diretoria rival pela maneira como o negócio estava sendo conduzido, travando o acerto. O executivo da Baixada não tem interesse na saída do profissional da Vila Belmiro.