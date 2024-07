Corinthians fecha patrocínio milionário com casa de aposta para substituir Vai de Bet

Depois de mais de 40 dias sem um patrocinador no espaço central da camisa, o Corinthians chegou nesta segunda-feira a um acordo com a Esportes da Sorte, marca de apostas esportivas, pelo patrocínio máster do clube. As conversas entre as partes ocorreram ao longo das últimas semanas, com a participação direta do presidente Augusto Melo. A tendência é de que o time receba R$ 100 milhões anuais até o fim desta gestão, em 2026. A ideia é que o clube anuncie oficialmente a parceria ainda nesta semana.