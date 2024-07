Corinthians: detetive confirma contratação para investigar 'laranja'; dirigente nega

Os últimos depoimentos dados à Polícia Civil no caso que investiga uma suposta empresa laranja que recebia parte dos valores do contrato entre o Corinthians e a Vai de Bet confirmam a contratação de um detetive particular pelo segundo vice-presidente do clube, Armando Mendonça. A Neoway Soluções Integradas é apontada como uma empresa "fria" e recebia repasses da Rede Media Social Ltda, intermediadora do negócio. A casa de apostas nega envolvimento em irregularidades e rescindiu o contrato sob argumento de que não manteria a parceria diante das suspeitas.