Depois de meses negociando com diferentes grupos, o Corinthians decidiu deixar a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) e assinou contrato com a Liga Forte União (LFU) para venda conjunta dos direitos de televisão de seus jogos no Brasileirão a partir da próxima temporada. A expectativa do clube paulista é receber R$ 1,1 bilhão por um contrato de cinco anos, de 2025 a 2029, e R$ 220 milhões anualmente.