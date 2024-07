Um dos grandes problemas do Corinthians no Brasileirão, a defesa da equipe alvinegra ganha um reforço para os próximos jogos. O clube oficializou nesta terça-feira a contratação de André Ramalho, de 32 anos, que estava na Europa nas últimas 12 temporadas e chega para brigar pela vaga de titular com Félix Torres e Cacá.